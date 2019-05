Serie B, il Cittadella ribalta il Benevento: è in finale playoff

Sembrava una passeggiata il ritorno della semifinale playoff per il Benevento, invece al Vigorito è apoteosi per il Cittadella. I veneti ribaltano il ko dell'andata per 2-1, andando a vincere 3-0 in casa delle Streghe. Diaw, Panico e Moncini mettono la firma su una serata storica, che regala agli uomini di Venturato le finali. Domani sera nella sfidsa dell'Adriatico si conoscerà l'altra finalista tra Pescara e Verona (andata 0-0). I due incontri decisivi per la promozione in Serie A sono in programma il 30 maggio e il 2 giugno, con il Cittadella che disputerà l'andata in casa.

