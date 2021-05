Serie B, ritorno delle semifinali dei playoff: il programma

Il campionato di Serie B ha già dato due dei tre verdetti per quanto riguarda la promozione. Empoli e Salernitana hanno già festeggiato l'approdo in Serie A, mentre la terza squadra uscirà dai playoff. Oggi in programma c'è il ritorno delle semifinali da cui usciranno le due finaliste. Aprirà i giochi alle 18.30 Lecce - Venezia al Via del Mare, partendo dall'1-0 dei veneti all'andata. Missione disperata alle 20.45 per il Monza contro il Cittadella al Brianteo: Balotelli e compagni dovranno ribaltare la sconfitta per 3-0 di lunedì. In caso di parità andrà in finale chi si è piazzato meglio in classifica.

18.30 Lecce-Venezia (Playoff Serie B) - DAZN e DAZN1

20.45 Monza-Cittadella (Playoff Serie B) - DAZN

LAZIO - TORINO, LA PROCURA INDAGA SU CAIRO-IMMOBILE

LAZIO - TORINO, DA IAGO FALQUE A MURIQI: GLI EPISODI

