SFS22 | Nicolato: "Se non si hanno a cuore i giovani, si fallisce. Serve una rivoluzione"

Ospite del Social Football Summit, il commissario tecnico dell'Italia Under 21, Nicolato, ha parlato anche del problema relativo ai pochi giovani che hanno spazio nel nostro calcio: "Un sistema che non a cuore i propri giovani, è destinato a fallire. Facciamo fatica a far arrivare i ragazzi a un buon livello rispetto agli altri paesi. Non si tratta solo di gioventù, ma anche di qualità, che non è altissima, l'investimento che è stato fatto nei settori giovanili negli ultimi anni non ha portato i risultati sperati. Momento in cui dobbiamo individuare il problema e condividere, che significa anche rinunciare a qualche interesse personale. Su questo si fonda la nostra scommessa. Occorre fare una rivoluzione del sistema se vogliamo avere giovani che ci diano un futuro con meno problemi".

