Siviglia - Roma, giallorossi eliminati: ecco da quanto non vincono un trofeo

ROMA STATISTICHE - La Roma saluta l'Europa League. La squadra di Fonseca saluta la competizione dopo una brutta prestazione contro il Siviglia che si impone per 2-0. Giallorossi che concludono così una stagione che li aveva visti uscire anzitempo dalla Coppa Italia e finire al quinto posto in campionato. Piazzamenti lontanissimi dagli obiettivi iniziali di inizio campionato quando a Zaniolo e compagni si chiedeva di tornare in Champions League e di tornare ad alzare un trofeo, azione che sembrano aver dimenticato dalle parti di Trigoria. L'ultima vittoria risale al 24 maggio 2008, quando Totti alzò al cielo la Coppa Italia a San Siro contro l'Inter. Da allora sono passati ben 12 anni, due mesi e tredici giorni in cui nessuna competizione a cui la squadra ha partecipato si è tinta di giallorosso. Supercoppa Italiana, Campionato, Coppa Italia, Champions ed Europa League sono diventate tabù per la Roma a cui non rimane che leccarsi le ferite e riprovarci il prossimo anno, quando gli anni dall'ultima vittoria diventeranno tredici.