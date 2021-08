Sneijder si racconta: "A Madrid il mio migliore amico il bicchiere di vodka"

Wesley Sneijder si è raccontato ai microfoni di AS, parlando in particolar modo degli anni difficili vissuti tra le fila del Real Madrid. Il calciatore ex Inter ha infatti indossato la maglia dei "Blancos" per due stagioni - dal 2007 al 2009 - prima di passare in nerazzurro. A Milano, oltre a sfiorare il Triplete, l'olandese si rese protagonista di una vera rinascita calcistica, sfiorando il Mondiale del 2010 e il Pallone d'Oro. Sneijder ha confessato: "Qualcosa è andato storto. Mi ero abituato a vivere come una stella, apprezzavo successo e attenzioni. Nel mio tempo libero avevo come amico il bicchiere di vodka, ma ero convinto che avrei potuto nascondere lo scadimento di forma con la tecnica. Un atteggiamento che non era degno del Real Madrid. Sono crollato rapidamente dal punto di vista fisico, pensavo che nessuno se ne accorgesse puntano meno sulla corsa e più sui colpi. Mi dissero che giovano bene ma dovevo e potevo migliorare. Ma non lo feci e così mi cedettero".

