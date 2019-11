Social Football Summit, Sabatini: "La Lazio ha fatto un lavoro fantastico" - FT

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 - Nel corso dell'evento, ha preso parola anche il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani, che si è espresso sull'ultima campagna abbonamento e sulle conseguenze del mancato arrivo di Bielsa.

AGGIORNAMENTO ORE 11:20 - Walter Sabatini è salito sul palco: "La Lazio ha fatto un lavoro fantastico in questi anni, probabilmente il premio che ho ricevuto ieri lo avrebbero dovuto attribuire a Tare. Io ho lavorato sia con presidenti italiani che stranieri. La proprietà italiana vive nel tessuto della squadra e a volte capisce meglio le situazioni. Quella straniera soffre la distanza per forza di cose".

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - Tra circa un'ora è previsto l'arrivo di Marco Canigiani. Nel frattempo tre dirigenti di Serie A (Salvione del Napoli, Collina del Bologna e Fabris del Parma) stanno parlando di come sviluppare economicamente le società di calcio, oltre che della gestione del rapporto con i tifosi. Dopo di loro parlerà anche l'ex ds della Lazio, e ora coordinatore delle aree tecniche del Bologna, Walter Sabatini.

Dopo il successo della giornata di ieri, oggi il Social Football Summit (l'appuntamento internazionale dedicato a digital e social media marketing, alla brand strategy e all’innovazione nella Football Industry) va in scena per il secondo e ultimo giorno. Tra i presenti è atteso anche Marco Canigiani, Responsabile del Marketing della Lazio. Poi si vedranno tanti volti noti del giornalismo sportivo - come Paolo Condò e Francesco Repice -, insieme a molte classi di bambini delle scuole elementari. Tutti riuniti per parlare del futuro del calcio, un mondo sempre più legato ai media digitali. Per cominciare, un'altra voce storica dello sport italiano, quella di Marino Bartoletti, è salita sul palco insieme a Paolo Rozera dell'Unicef.

