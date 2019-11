Calciomercato Lazio, duello per Pavlovic: si inserisce il Monaco

Dal quasi trasferimento alla Lazio a quello, sempre più probabile, al Monaco. In circa tre mesi la vita di Strahinja Pavlovic ha subito una rivoluzione. Il difensore del Partizan era pronto a trasferirsi in biancoceleste in estate per circa 5,5 milioni di euro: dopo l’accordo tra i club (“L’offerta ufficiale è arrivata e il club serbo l’ha accettata” aveva ammesso l’agente del giocatore) c’erano state anche le visite mediche, ma alla fine l’ufficialità non è mai arrivata e il centrale classe 2001 ha fatto ritorno in patria.

'MANCATO ACCORDO' - Problemi sorti durante le visite? Mancata intesa definitiva tra le società? Il motivo non è chiaro, nonostante i club abbiano parlato di “mancato accordo”. Sta di fatto che oggi, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la musica è cambiata totalmente. Pavlovic ha iniziato alla grande la nuova stagione collezionando già 24 presenze e un gol tra campionato e coppe e attirando su di sé l’attenzione del Monaco. I francesi avrebbero offerto 10 milioni di euro per il suo cartellino, 5 in meno della richiesta del Partizan. Possibile la chiusura per circa 11. A quel punto sì, la Lazio direbbe definitivamente addio ad un obiettivo sfiorato ma mai acquistato.

