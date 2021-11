Social Football Summit | Vezzali: "Pensiamo di sospendere il Decreto dignità"

"Con la mia carica ho l'opportunità di restituire al mondo dello sport quello che mi ha dato in questi anni. Nel nostro paese l'impiantistica sportiva è molto carente". Valentina Vezzali ha iniziato così il suo intervento al Social Football Summit che si sta tenendo allo Stadio Olimpico di Roma. La Sottosegretaria allo Sport ha toccato vari argomenti interessanti come il rinnovo delle strutture in Italia: "Molto spesso ci alleniamo in strutture non consone e molte scuole non hanno una palestra dove poter fare educazione fisica. Sono stati stanziati dei fondi per oltre 1 miliardo di euro da investire per migliorare la situazione. Stiamo pensando anche di attrezzare i parchi pubblici in modo tale che sia consentito l'allenamento all'aperto per tutti. Vorrei sottolineare che in questo periodo pandemico lo sport è il settore che ha sofferto maggiormente e la ripartenza non è semplice. A settembre mi sono interfacciata con i vari organismi sportivi per conoscere le varie criticità e garantire la ripartenza. Una di queste misure è la rateizzazione di tasse e contribuiti chiesti dalle società e ci stiamo lavorando, soprattutto con il DDL Fisco".

SPONSORIZZAZIONE E BETTING - "Personalmente, ma anche come Governo, stiamo lavorando per cercare di sospendere temporaneamente il Decreto dignità, sempre però contrastando e combattendo la ludopatia. Una misura che potrebbe essere un punto d'incontro sarebbe quella di portare avanti la pubblicità indiretta (sponsor sulle maglie o cartelloni pubblicitari) a discapito della pubblicità diretta (giocatori come brand ambassador). L'argomento è molto delicato".