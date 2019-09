Social, gli auguri 'particolari' di Matuzalem a Totti - FOTO

Francelino Matuzalem in campo ha sempre avuto un bel caratterino. Oltre a una innata tecnica di base, il temperamento era una delle caratteristiche che lo rendevano un centrocampista arcigno. Dopo il ritiro dal calcio giocato il brasiliano ha trasferito ai social il proprio comportamento estremo. Nei giorni scorsi in un post su Instagram aveva 'celebrato' il fallo commesso ai danni di Brocchi in un Genoa - Lazio, che è coinciso anche con l'ultima azione da calciatore dell'attuale tecnico del Monza, oggi ha voluto rivolgere un buon compleanno 'particolare' a Totti, ex avversario nei derby della Capitale.

