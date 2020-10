SONDAGGIO - Lazio - Bologna, ecco il vostro migliore in campo - FT

AGGIORNAMENTO ORE 16.30 - Luis Alberto, primo marcatore di Lazio - Bologna, è il calciatore su cui è ricaduta la maggior parte di preferenze da parte dei tifosi. Il 'Mago' è seguito rispettivamente da Wesley Hoedt, protagonista di un'ottima performance in difesa, e da Akpa Akpro, che dopo la performance con gol contro il Borussia Dortmund, ha replicato quanto di buono fatto vedere in Champions League.

LAZIO BOLOGNA SONDAGGIO - Le reti di Luis Alberto e Immobile regalano la prima vittoria in campionato alla Lazio di Inzaghi. I biancocelesti superano il Bologna e risalgono in classifica. Una partita non brillantissima delle aquile che, però, dovevano portare a casa l'intera posta in palio. Ora tocca a te decidere chi è stato il migliore in campo delle aquile. Vota attraverso il nostro sondaggio al link sottostante o a destra sulla nostra homepage.