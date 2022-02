SONDAGGIO - Lazio - Bologna, vota il migliore in campo tra i biancocelesti

LAZIO BOLOGNA SONDAGGIO - La Lazio torna a vincere all'Olimpico. I biancocelesti stendono 3-0 il Bologna e si mettono alle spalle il ko in Coppa italia con il Milan. Il rigore di Immobile e la doppietta di Zaccagni fanno salire le aquile a quota 42 punti.Adesso la palla passa voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell’apposito box in basso a destra della nostra home page.

