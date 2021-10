SONDAGGIO - Lazio - Lokomotiv Mosca, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Dopo la sconfitta contro il Galatasaray, la Lazio trova la sua prima vittoria in Europa League. Con una prestazione convincente la squadra di Sarri batte la Lokomotiv mosca grazie alle reti di Basic e Patric. Un successo importante per la classifica e per l'umore della squadra attesa dal Bologna, ultima fatica prima della sosta per le nazionali. Adesso la palla passa a voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell'apposito box in basso a destra della nostra homepage.

