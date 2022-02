SONDAGGIO - Lazio - Porto, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Dopo il pareggio contro i portoghesi sta a voi scegliere quale è stato il vostro migliore in campo tra i ragazzi di Maurizio Sarri...

La Lazio saluta l'Europa League. I ragazzi di Sarri lottano alla pari, ma impattano per 2-2 con il Porto che, forte del 2-1 dell'andata, stacca il pass per gli ottavi. Ottima prestazione della squadra biancoceleste che può recriminare per le tante occasioni sprecate e per un rigore, un po' generoso, che ha riportato in parità i lusitani nel primo tempo. Adesso la palla passa voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell’apposito box in basso a destra della nostra homepage.

