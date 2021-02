SONDAGGIO - Lazio - Sampdoria: ecco il vostro migliore in campo

LAZIO SOCIAL - La Lazio torna al successo. Dopo il ko di San Siro le aquile battono la Sampdoria all'Olimpico e riavvicinano le prime posizioni. Tre punti fondamentali per i biancocelesti conquistati con qualche sofferenza di troppo. Immediatamente dopo il triplice fischio dell'arbitro Massa, è stato aperto il consueto sondaggio sul migliore in campo: Adam Marusic, con il 34,6% di voti, è stato il giocatore biancoceleste a ottenere più consensi. Medaglia d'argento per Luis Alberto (30%), seguito da Milinkovic-Savic (20,2%), che si posiziona sull'ultimo gradino del podio.

