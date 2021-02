Atalanta, Gasperini: “Direzione di gara pesante, sono furioso"

L'Atalanta vince contro il Napoli imponendosi per 4-2 al Gewiss Stadium. Nonostante la vittoria mister Gasperini, ai microfoni di Sky Sport, ha contenstato l'arbitraggio che ha portato anche alla sue espulsione: "Sono come uno passato sotto un treno, che non si è fatto niente. Abbiamo rischiato di brutto, dovevamo fare tanto per vincerla ma ce l'abbiamo fatta, era una partita trappola. La direzione di gara è stata pesantissima, l'avversario poi era forte. Quello di Pessina è un episodio, ma ce ne sono anche altri pesanti da sopportare durante la partita. Quello di sicuro era rigore grande come una casa, quello ho detto e il quarto uomo ha pensato bene di richiamare l'arbitro per farmi buttare fuori. Sono arrabbiato come i miei giocatori, è una cosa inusuale".

