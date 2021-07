Sorrisi in vacanza tra Immobile e Insigne: due campioni d’Europa a Ibiza - FOTO

Prosegue il periodo di relax a Ibiza per Immobile e Insigne. Dopo la conquista dell'Europeo con la maglia della Nazionale, i due si sono regalati una bella vacanza nell'isola spagnola con le proprie famiglie. Tante foto, sorrisi e divertimento per i due grandi amici legati da un rapporto davvero speciale. Ancora qualche giorno insieme per i due ex Pescara che poi si saluteranno e inizieranno le preparazioni con i propri club. La Lazio e Sarri aspettano bomber Ciro mentre il Napoli attende Lorenzo in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Il capitano partenopeo ha pubblicato, tra le storie Instagram, una foto in spiaggia in compagnia dell'amico: costumi vivaci e braccia al cielo, come a ricordare quella magica notte di Wembley.