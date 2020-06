Spadafora: "Ho dato l'ok alla ripresa degli sport di contatto, manca il parere di Speranza"

Il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato tramite Facebook di avere dato "parere favorevole" per la ripresa degli sport di contatto e che "manca solo l'assenso del ministro Speranza: appena lo darà si potrà ricominciare". "Mi avete scritto e fatto sentire con forza, dopo che il Consiglio dei ministri ha deciso lo slittamento dal 18 al 25 giugno per la ripresa degli sport di contatto - le parole di Spadafora - la voglia e la necessità di ricominciare a giocare nei centri sportivi di tutto il Paese, consentendo a migliaia di gestori e lavoratori di riprendere le loro attività. Per questo, prima dei termini previsti, ho incontrato in video conferenza il Presidente Bonaccini e i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che hanno stilato le indicazioni per la ripresa immediata, che saranno approvate domani". "Già ieri ho anticipato il mio parere favorevole alla riapertura - ha concluso - Manca solo l'assenso del ministro Speranza: appena lo darà si potrà ricominciare".

