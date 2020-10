Spadafora: "Ronaldo ha violato il protocollo anti-Covid"

Ha fatto molto discutere in queste settimane il comportamento di Cristiano Ronaldo che prima ha lasciato la bolla della Juventus, senza autorizzazione, per volare in Portogallo e dopo ha deciso di tornare in Italia a fare la quarantena a seguito della scoperta di essere positivo al Covid. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha detto la sua in merito ai microfoni di Radio Uno all'interno de "Il mix delle cinque" condotto da Gianni Minoli: "Ronaldo ga violato il protocllo? Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria”, queste le parole riportate dall'Ansa.

