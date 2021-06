Spagna, la ministra della Salute Darias conferma: "Stadi aperti dalla prossima stagione"

Stadi e palazzetti aperti senza restrizioni in Spagna a partire dalla prossima stagione. A rivelarlo è Carolina Darias, ministra della Salute spagnola, che in conferenza stampa ha dato il definitivo via libera alla presenza dei tifosi negli impianti sportivi all'aperto e al chiuso a partire dalla prossima stagione: "Siamo tornati alla normalità per quanto riguarda l'afflusso del pubblico negli stadi e nei palazzetti. Saremo pronti per l'inizio dei campionato".

