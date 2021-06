Italia - Austria, la Uefa vieta la rifinitura a Wembley: il motivo

L'Italia non svolgerà l'allenamento di rifinitura domani pomeriggio a Wembley e lo stesso varrà per l'Austria avversaria degli azzurri nella sfida di sabato 26 giugno valida per gli ottavi di finale: la Uefa ha comunicato che la decisione è stata presa per tutelare il terreno di gioco che non si presenta in buone condizioni e dovrà pure ospitare anche un altro ottavo di finale, Inghilterra-Germania in programma il 29 giugno alle 18.Ora la Figc sta valutando insieme al ct Roberto Mancini altre soluzioni e soprattutto altre strutture per l'allenamento di domani anche se non è escluso che la Nazionale posticipi di qualche ora il volo charter da Firenze per Londra e effettui la rifinitura in mattinata a Coverciano, per poi presenziare alle consuete conferenze stampa di vigilia a Wembley o nell'hotel che ospiterà gli azzurri nella capitale inglese.

