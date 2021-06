Calciomercato Lazio, suggestione Arthur. Radio Radio: "Piace tantissimo a Sarri"

A poco meno di tre settimane dalla partenza della squadra per Auronzo di Cadore, la Lazio di Maurizio Sarri comincia a prender forma. Il tecnico ha avanzato alcune proposte alla dirigenza per rinforzare la rosa. Tra i profili preferiti, tuttavia, ci sarebbe una "new entry". Si tratta di Arthur della Juventus: lo riporta Ilario Di Giovambattista di Radio Radio. Reduce da una stagione tutt'altro che positiva in bianconero, condita da alcuni problemi fisici, il brasiliano potrebbe rimanere in Serie A, sponda biancoceleste. Il giornalista ha rivelato il forte gradimento dell'allenatore nei confronti del giocatore, legato al club torinese da un contratto che scadrà nel 2025: "Arthur piace tantissimo a Sarri e forse attraverso lui può arrivare. Il tecnico aveva avallato lo scambio con Pjanic prima che i bianconeri lo cambiassero con Pirlo. La Juve deve qualcosa a Sarri. La formula? Magari con un prestito. Questo è il profilo che piace". La pista Arthur rimane, almeno al momento una suggestione. Difficile pensare che Agnelli possa privarsene e, ancor più remota, l'ipotesi che il tutto avvenga tramite un prestito gratuito.

