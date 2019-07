Spal, D'Alessandro: "Lazzari ha meritato la Lazio, è fortissimo"

Lazzari è un nuovo giocatore della Lazio: l'ex Spal è pronto a dare tutto per i colori biancocelesti. A Ferrara è approdato invece Marco D'Alessandro, proprio per sostituire l'esterno passato al club capitolino. Ai microfoni di Sky ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Contento di essere qui. L'eredità di Lazzari? Lui è un bravissimo ragazzo, ed è forte. Non l'ho conosciuto, ma come giocatore è fortissimo e si è meritato il salto di qualità. Impossibile rifare quanto ha fatto in questa società".

