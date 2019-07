Spal, l'augurio di Semplici: "Fares? Spero faccia come Lazzari..."

Manuel Lazzari è finora il colpo più importante del calciomercato della Lazio. Già lo scorso anno i biancocelesti l'avevano messo nel mirino, ma poi la Spal decise di trattenerlo per un'altra stagione. In questa sessione il tecnico Semplici spera che avvenga lo stesso con Fares, come confessato ai microfoni di Sky Sport: "Mi auguro che Fares rimanga con noi. Ha avuto all'inizio qualche problema nello svolgere il ruolo, poi è cresciuto. Potrebbe restre qui per un altro anno di maturazione per poi fare come Lazzari".

Pubblicato il 31 luglio alle 00.15