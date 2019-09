Spal - Lazio, i convocati di Semplici: Berisha recupera

Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha diramato la lista dei 25 convocati per la sfida casalinga contro la Lazio di Simone Inzaghi. Nell'elenco figurano anche gli ex di turno Etrit Berisha e Sergio Floccari, non al meglio in questa settimana di preparazione.



Di seguito l’elenco:

PORTIERI: Berisha, Letica, Meneghetti, Thiam.

DIFENSORI: Cannistrà, Cionek, Felipe, Igor, Tomovic, Vicari.

CENTROCAMPISTI: D’Alessandro, Di Francesco, Kurtic, Missiroli, Murgia, Reca, Sala, Strefezza, Valdifiori, Valoti.

ATTACCANTI: Floccari, Jankovic, Moncini, Paloschi, Petagna.

