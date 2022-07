Spal, Maistro si presenta: “Tornare qui è un segno del destino”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Fabio Maistro è un nuovo calciatore della Spal. Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità da parte della Lazio che ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista al club ferrarese. Io classe 1998 si è detto carico per la sua nuova avventura e si è presentato così in conferenza stampa: "Sono molto felice, perché è proprio alla SPAL è iniziato tutto fino a che non sono dovuto andare via a causa del fallimento del 2012. Non ho avuto bisogno di parlare col direttore per prendere la decisione: quando il mio procuratore mi ha fatto sapere che la SPAL mi voleva e mi avrebbe preso a titolo definitivo ho detto di sì immediatamente. Tornare qui dopo dieci anni ovviamente fa un certo effetto, perché all’epoca le strutture non erano così belle e curate. Tra l’altro a Ferrara ho anche debuttato con l’Under 21 e questo probabilmente era un ulteriore segno del destino. Un po’ me lo sentivo che un giorno avrei giocato ancora nella SPAL“.