Spal, problemi in difesa: differenziato per Vicari e Cionek

Se non ci pensa la squalifica, insorge l'influenza. Perché Francesco Vicari, centrale della Spal, è stato l'unico calciatore diffidato degli emiliani a non prendere il giallo contro il Bologna. Sorte toccata invece a Petagna e Valoti, costretti a saltare la Lazio. Occhio però anche al difensore, dicevamo, che quest'oggi ha svolto solo lavoro differenziato a causa di una sindrome influenzale. Siamo solo a mercoledì, il tempo per riprendersi c'è. Ma Semplici un po' trema, a causa anche della contusione al piede destro rimediata da Cionek. Il centrale brasiliano - naturalizzato polacco - non si è allenato in gruppo: per lui programma personalizzato di riabilitazione. Al contrario dei biancocelesti, comunque, doppia seduta odierna per la Spal che verrà a Roma alla ricerca di preziosi punti salvezza. Lavoro fisico e tattico in mattinata, solo partitelle a tema nel pomeriggio. Semplici studia i biancocelesti, “tradito” dal suo giocatore migliore. Petagna, infatti, avrebbe già firmato col Napoli. C'è chi parla di visite mediche fissate per domani, resterà a Ferrara in prestito fino a giugno. Ma è chiaro che la testa sarà da un'altra parte: alla Lazio poco importa, domenica la squalifica lo terrà lontano dall'Olimpico.

