Speranza: "Non ci sono le condizioni per allentare le misure. Sul prossimo DPCM..."

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato in vista del prossimo DPCM che entrerà in vigore il 6 marzo, durante l'ultima informativa sul'emergenza coronavirus: "Il prossimo Dpcm varrà dal 6 marzo al 6 aprile. La bussola del nuovo decreto -ha affermato ancora il ministro - sarà la salvaguardia del diritto alla salute. Per vincere la sfida contro il coronavirus è fondamentale "il comune lavoro di tutte le istituzioni". Se Draghi ha detto che l'unità non è un'opzione ma un dovere, anche lui stesso ha sempre auspicato un'unità nazionale contro l'emergenza. Non c'è strada diversa dall'unità. Mentre per quanto riguarda le misure restrittive non ci sono le condizioni per allentarle ".

