Spezia, come la Lazio i liguri chiedono il riconoscimento dello scudetto del 1944

Lo Spezia il 19 settembre, data di inizio della stagione di Serie A 2020/2021, per la prima volta in 114 anni di storia giocherà nel massimo campionato. Eppure gli spezzini sono già detentori di un titolo nazionale conquistato durante la seconda guerra mondiale. Come riporta l’Ansa infatti la squadra di calcio del 42° Corpo dei Vigili del fuoco della Spezia, vinse la fase finale del Campionato di Divisione nazionale, a cui presero parte squadre di serie A, B e C battendo il Torino. La Figc poi decise di non considerare il titolo come uno scudetto assegnando ai liguri una medaglia d’argento e un premio in denaro. Un po’ come accadde alla Lazio nel 1915 quando il titolo fu assegnato al Genoa, sempre a causa del conflitto mondiale in atto. Proprio come i biancocelesti quindi anche lo Spezia ha istituito una commissione volta ad esaminare il caso con la richiesta appunto che il titolo del 1944 venga considerato come uno scudetto.

