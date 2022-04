Spezia, inizia la preparazione alla sfida con la Lazio: quattro calciatori da valutare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di PHOTOVIEWS

Dopo la sconfitta arrivata all'Olimpico contro il Torino, per lo Spezia è il momento di iniziare la preparazione alla sfida di sabato sera contro la Lazio. Partita che, nel caso di vittoria, consentirebbe ai liguri di festeggiare la matematica salvezza. La squadra tornerà in campo questa mattina alla Cittadella dello Sport. Lo staff medico, riporta calciospezia.it, dovrà valutare le condizioni di Maggiore e Reca, entrambi assenti a Torino. Verrà poi rivalutato Colley, che per tutta la scorsa settimana ha svolto solo fisioterapia per problemi al flessore. Si cercherà di recuperare anche Bastoni, rimasto per tutta la sfida in panchina con i granata. Thiago Motta, infine, dovrà far sicuramente a meno dello squalificato Erlic: possibile che Hristov parta ancora titolare, questa volta al fianco di Nikolaou.

