Spezia - Lazio, Borgo: "Biancocelesti superiori, ma il gap può essere colmato"

Dopo l'ottima prestazione in Champions League, la Lazio ha l'obbligo di confermarsi in campionato contro lo Spezia. I bianconeri hanno cominciato bene questa prima stagione in Serie A, raggiungendo 2 vittorie e 4 pareggi su 9 gare disputate fino ad ora. Riguardo la partita di sabato pomeriggio, si è espresso a La Nazione il doppio ex Sergio Borgo: "Il tasso tecnico della Lazio è superiore, per lo Spezia conterà la sagacia tattica di Italiano e l’adesione dei ragazzi al suo credo. Il gap può essere colmato da questa disponibilità dei giocatori a dare qualcosa in più, supportata dalla spinta che una piazza particolare come Spezia può dare".