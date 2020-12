Spezia - Lazio, Gyasi avvisa: "Primo gol? Voglio farne altri, a partire da sabato"

Dopo la Champions la Lazio deve rituffarsi in campionato già sabato. In programma c'è l'insidiosa trasferta contro lo Spezia, squadra in salute che viene da 4 risultati utili consecutivi. Nell'ultimo, il pareggio per 2-2 contro il Cagliari, Emmanuel Gyasi ha trovato il suo primo gol in Serie A: "Il mio primo gol mi ha reso felicissimo. Ho compiuto un lunghissimo percorso per arrivare a quel momento, ho realizzato ciò che inseguivo da sempre, una sorta di coronamento di tutti i sacrifici sostenuti finora e del lavoro compiuto." ha dichiarato l'attaccante a Tuttosport, aggiungendo anche che il suo obiettivo ora è continuare a segnare, magari già a partire dalla sfida contro i biancocelesti - "Quella rete, oltre a servire alla squadra, ha soddisfatto il mio orgoglio ma, sia chiaro, non mi ha appagato, anzi... Spero proprio che il bello inizi adesso, a partire da sabato."

