Spezia – Lazio, Milinkovic: “Gol? Ero sicuro che fosse buono"

Partita intensa quella che si è appena conclusa al Picco. La Lazio esce vincente dal match contro lo Spezia e porta a casa punti preziosissimi per la corsa all’Europa. Ai microfoni di Lazio Style Radio, per commentare la vittoria, è intervenuto Sergej Milinkovic Savic: “Loro penso che stavano guardando il tocco con la mano. Io sapevo di non averla toccata e ho detto forse guardano il fuorigioco perché non c’era fallo per la mia mano. Poi l’arbitro, Luca, mi ha detto che stavano guardando quello e gli ho detto che non l’avevo toccata quindi potevo già iniziare a festeggiare. Fuorigioco non era, sapevo che era buona e ho detto 'è gol sicuro'.”

CONSAPEVOLEZZA – “Menomale che abbiamo fatto 4 gol e che abbiamo vinto perché l’altra volta abbiamo segnato ma abbiamo pareggiato. Sono contento perché la reazione della squadra è stata positiva, anche quando eravamo sotto perché abbiamo sentito che potevamo farcela e alla fine così è stato”

VITTORIA – “Abbiamo perso un po’ di punti negli ultimi minuti col Napoli e poi la settimana scorsa col Milan. Adesso finalmente è toccato a noi, sono contento di questo, dei ragazzi e del gruppo”

MOMENTO CRITICO – “Non so, tre volte siamo andati sotto però eravamo tutti positivi non avevamo il morale basso neanche quando siamo rientrati dall’intervallo. Sentivamo che potevamo portarla a casa. Non c’è una partita facile, non solo per noi anche per gli altri. Tuti possono vincere contro tutti e significa che è un bel campionato, noi abbiamo altre tre partite e cercheremo di vincerle perché vogliamo stare la”

