Spezia-Lazio, Sarri: “Mi dispiace per Acerbi. Futuro vincolato? È una cazzata”

Al termine di Spezia-Lazio, gara vinta dai biancocelesti per 4-3, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto un'ottima partita. Abbiamo costruito tanto e commesso errori che hanno tenuto la partita in bilico. Abbiamo continuato a giocare senza perdere ordine e lucidità. Se fai errori così e sale il livello degli avversari diventa difficile recuperarle".



Acerbi? "Non è una rivincita. Mi dispiace per la situazione strana che si è creata. È un ragazzo che ce la mette tutta. Poi puo capitare di fare un mese bene è uno male. Mi dispiace per lui e la situazione. Ha avuto dei problemi, ma adesso sta facendo bene. Questo è il suo quarto gol stagionale".

Polemiche social? "Non ho neanche un social. L’unico modo per proteggere Acerbi e parlarne il meno possibile e fargli vedere che per noi nel gruppo non è successo nulla. Spero che sia una protesta passeggera e che finisca tutto".

Meno punti rispetto all'anno scorso? "È sempre difficile valutare questa situazione. Secondo me il campionato è più difficile rispetto all'anno scorso. È salito il livello delle squadre di media classifica. Ci sono squadre interessantissime. Molte big hanno punti in meno risposto allo scorso anno".

Errori difensivi? "Abbiamo preso due gol su palla ferma e un contropiede lanciato da noi. Ce li siamo fatti da soli. Abbiamo commesso errori, non gol su situazioni di campo aperto. Mi piacerebbe prendere qualche gol in meno sinceramente".

Record di gol subiti da una squadra di Sarri? "Quest'anno abbiamo fatto un mix. Tanti erroracci individuali e la difficoltà del cambio della linea difensiva".

Il rinnovo è vincolato all'ingresso in Europa? "Da quello che ho parlato con il presidente mi sembra una cazzata. Non ho mai parlato con il presidente di vincolare il futuro in base ai risultati di questa stagione. Quella che dici per me è una novità".

Valutazione del mio lavoro? "Abbiamo avuto tanti problemi che pensavo di risolvere più velocemente ma ci sto impiegando più tempo del previsto. La squadra è in netta crescita".

