Spezia, via al dopo Italiano: il testa a testa per la panchina

Per domani è attesa l'ufficialità dell'approdo di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Lo Spezia volta così pagina dopo la promozione in Serie A e la salvezza conquistate insieme al tecnico. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il club ligure avrebbe individuato due piste per la sostituzione: la prima posta a Marco Giampaolo, la seconda a Rolando Maran. Giampaolo deve però liberarsi dal Torino, così come Maran dal Genoa. Entrambi hanno ancora un anno di contratto con le rispettive ex squadre.

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SITUAZIONE DI FELIPE ANDERSON

LAZIO, LA PAIDEIA CAMBIA SEDE: LE INFO SUL NUOVO POLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB