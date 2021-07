Spinazzola, l’agente sul futuro: “Non so se Mourinho sarà il suo allenatore”

Sarà a Roma il futuro di Leonardo Spinazzola? L'importante Europeo che sta disputando ha rilanciato l'esterno azzurro anche sul mercato. In estate, diverse squadre potrebbero bussare alla porta del club giallorosso per presentare un'offerta. Davide Lippi, agente del calciatore, non chiude completamente a un possibile addio. Il procurato ha dichiarato in occasione dell'apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato: "Sono contento che stia raccogliendo i frutti di tanto lavoro e credo che qualcuno ora si mangi le mani.In qualche grande squadra c'è stato, in qualche altra c'è stato vicino, ma ora deve concentrarsi sul suo percorso e speriamo di renderlo ancora migliore. Se sarà contento Mourinho di allenarlo? Se sarà il suo tecnico, sì..."