Sporting Gijon, l'allenatore: "Jony? Farebbe felici i tifosi. Ma per ora..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato è agli sgoccioli, la Lazio sta cercando di accelerare la conclusione delle trattative in uscita per sbloccare l’indice di liquidità e poter fare acquisti. Jony Rodriguez è nella lista dei partenti, per lui c’è lo Sporting Gijon. Il club spagnolo ha intenzioni serie verso il terzino, per lui si tratterebbe di un ritorno. Secondo quanto riporta El Comercio, in Spagna fremono e non vedono l’ora di accoglierlo. Lo ha dichiarato l’allenatore dello Sporting, David Gallego, in un’intervista: “Dato che non ce l'ho qui, non gli do importanza. So che è un nome che emoziona i fan”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Jony, l'ex compagno Lora non ha dubbi: "Allo Sporting renderebbe dal minuto uno"

Serie A, il nuovo statuto divide la Lega: scissione tra Dal Pino e i club