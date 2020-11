Sportmediaset, Ciarapica si difende: "Immobile uomo esemplare". Ma quell'attacco a Lotito...

Passo indietro per Roberto Ciarapica, giornalista di Sportmediaset che quest'oggi ha pubblicato un servizio in cui attacca la reputazione di Ciro Immobile in seguito alla questione tamponi. Questo quanto scritto dal giornalista sul suo profilo Twitter: "Oggi ho scritto un pezzo sul calvario di Ciro Immobile. In attesa di risposte dalle indagini sui tamponi della Lazio ho accennato alle "difficoltà" di Immobile sul piano (anche) dell'immagine.Tutto qui. 12 anni di carriera, sempre stato IMPECCABILE. Uomo e giocatore esemplare!". Lo stesso giornalista, qualche settimana fa, aveva profondamente attaccato la società biancoceleste e il suo presidente Lotito dopo alcune sue dichiarazioni sulla situazione Covid: "Prima nasconde al resto del campionato i suoi positivi, beffando protocolli, regole e buonsenso. Ora dichiara che 'anche nella vagina delle donne ci sono i batteri'. Il problema principale del calcio (e del Paese) non è il Covid, ma questa genta qua".

