Stadi, possibile stretta del Governo sul green pass: le nuove regole

La delicata situazione sanitaria legata all’aumentare dei contagi preoccupa le istituzioni e il Governo pensa a una stretta sui green pass per limitare la diffusione della pandemia. Come riporta Sportmediaset, venerdì prossimo, in base all’andamento dell’Indice Rt verrà presa la decisione. Al centro della discussione le condizioni per ottenere il green pass. Il Governo starebbe pensando di rilasciare la certificazione solamente a coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e ai guariti entro sei mesi. L’idea è quella di seguire la linea adottata dall’Austria. Gli accessi ai luoghi di svago tra cui gli stadi verrebbero quindi consentiti solo a chi è in possesso della certificazione. Resta invariata la situazione per quanto riguarda la sfera lavorativa.

