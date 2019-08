Stadio della Roma, il M5S attacca: "Opera partita male, giusto fermarsi"

RASSEGNA STAMPA - Sembrba una vicenda senza fine la costruzione a Tor di Valle dello Stadio della Roma. L'impianto continua ad avere problemi e i lavori vengono rimandati. Tra stop e intoppi amministrativi la situazione è ben lontana dall'epilogo. Sara Seccia, vicepresidente dell'assemblea capitolina, ha parlato oggi sulle pagine de Il Messaggero della situazione: «Come sapete è tutto in rielaborazione, tra due diligence e sospensioni, ma in realtà non ne parliamo più quindi non lo so se andiamo avanti, non ci sono novità». La Seccia ha proseguito: «Ci abbiamo messo buona volontà su quest’opera già partita male, era una tegola in caduta, ora sono successe troppe cose e ci siamo fermati. Giustamente».

