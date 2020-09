Stadio della Roma, Raggi: "Presto incontrerò i Friedkin. In arrivo grandi investimenti"

Sembra esser pronta l'accelerata decisiva per la costruzione dello stadio della Roma. A confermarlo è direttamente la sindaca Virginia Raggi che, ai microfoni de Il Romansita, ha dichiarato: "Siamo al rush finale. Il traguardo è vicino. Il PD? Ha le idee confuse a riguardo. La settimana scorsa ha affermato chiaramente che non vuole lo stadio perché - dicono loro – "non è una priorità". Io credo, invece, sia un'opportunità per la città. Se vogliamo presentare il progetto in aula prima di Natale? Sì. Lo confermo. È l'obiettivo a cui stiamo lavorando".

IL VECCHIO PROGETTO: "Era una colata di cemento. Avremmo avuto palazzoni vuoti e fatiscenti come ce ne sono già tanti nelle periferie e un piccolo stadio che rappresentava solo il 20% dell'intero progetto. Noi abbiamo evitato questo ennesimo scempio, dimezzando del 50% le cubature previste. Grazie a noi ci saranno investimenti per la città di circa 1 miliardo di euro. Il progetto porterà lavoro a migliaia di persone e la riqualificazione di un'area ad oggi assolutamente degradata: circa 500 mila cittadini beneficeranno di servizi e nuove infrastrutture. Roma potrà avere uno stadio moderno, innovativo ed eco-sostenibile".

