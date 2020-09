Lazio, rinnovo Inzaghi: a ottobre fissato l'incontro con Lotito

La Lazio sta per entrare nel pieno della stagione. Nel weekend i biancocelesti faranno il loro debutto in campionato e nel mentre c'è ancora il mercato e gli acquisti promessi dal patron Lotito. Non solo, oltre a tutto questo ci sarà da gestire anche la questione relativa al rinnovo di mister Inzaghi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il presidente della Lazio ha fissato l'incontro: tutto rimandato dal 5 ottobre in poi, nel giorno in cui si chiuderà ufficialmente il calciomercato. Sì perché molte delle valutazioni dipenderanno proprio da quello che arriverà, o meno. Alcuni obiettivi sono già sfumati: David Silva e Kumbulla su tutti; alcuni giocatori sono arrivati come Reina, Escalante, Muriqi e Fares in attesa dell'ufficialità, ma altro deve necessariamente arrivare.

INCONTRO - Lotito è deciso a prolungare il contratto del mister per non tenere il tecnico a scadenza e durante il ritiro ha promesso un ritocco anche ai compensi dello staff medico. Dal canto suo Inzaghi vorrebbe veder riconosciuto il suo lavoro in termini economici: il tecnico prende meno dei top player che ci sono in squadra e meno anche di alcuni giocatori. Il presidente avrebbe potuto rinnovargli il contratto durante il lockdown ma le voci che avrebbero voluto il mister alla Juventus o al Milan non gli sono piaciute e neanche la discesa finale dello scorso anno al quarto posto. Ora però si guarda solo avanti. ottobre sarà decisivo.

