Stadio Flaminio, iter bloccato e il Comitato attacca: "Denunceremo il progetto al Tar"

Il percorso verso lo Stadio Flaminio è lungo e tortuoso per la Lazio. Il dossier della Roma Nuoto ha ricevuto il no del Comune ma, come riporta il Corriere della Sera, quello presentato dal presidente Claudio Lotito di fatto non si configura ancora come progetto di fattibilità con la procedura per far diventare l'impianto la nuova casa dei biancocelesti che non è ancora partita.

"Al momento la proposta progettuale della S.S. Lazio non si configura come progetto di fattibilità così come richiesto dalla normativa vigente ai fini dell’iter amministrativo", questa la risposta del dipartimento Sport del Campidoglio il 3 aprile alla richiesta di accesso agli atti formulata dall’avvocato di Federsupporter Luciano Cucculelli.

L'attesa è quindi per l'effettiva trasmissione del progetto di fattibilità che dovrebbe avvenire a breve visto che il patron Lotito vorrebbe far disputare la prima gara nel nuovo impianto entro giugno 2029.

A questo si aggiunge anche il comitato Stadio Flaminio, da sempre contrario alla realizzazione di uno stadio da parte della Lazio: "Scontri all’Olimpico? Pensate cosa sarebbe successo con il Flaminio che vuole Lotito. Siamo contrari a un numero di spettatori superiore alla capienza attuale di 23/24 mila. Ci chiediamo come possa un’amministrazione approvare un progetto del genere: è un’assurdità che denunceremo al Tar", queste le parole di Giulio Castelli.