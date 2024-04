Stadio Flaminio - Lazio, Radiosei svela i dettagli del progetto: le ultime

Come ormai è ben noto, Claudio Lotito ha intenzione di presentare il progetto della Lazio per lo Stadio Flaminio. La questione è tutt'altro semplice, poiché ieri il Tar del Lazio ha ordinato al Campidoglio di completare l'iter di esame del progetto di riqualificazione dell'impianto presentato a dicembre 2020 dalla società Roma Nuoto. Intanto questa mattina a Radiosei sono stati svelati alcuni dettagli del progetto che presenterebbe il patron biancoceleste: al momento lo Stadio Flaminio ha una capienza di 20mila spettatori che verrebbe portata a 50mila. La struttura non sarà demolita, ma verrà riqualificata quella già esistente, partendo dalla realizzazione di una copertura per gli spalti. Inoltre, il materiale utilizzato per i lavori sarà l'acciaio, al fine di rendere lo stadio stesso meno impattante sull'ambiente e preservare maggiormente la struttura già esistente. Per quanto riguarda il tempo di consegna dello stadio da quando verrà posata la prima pietra è stimato intorno ai due anni.