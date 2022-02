Stadio Olimpico, Trabucco: “Deve mantenere il suo nome”

Da tempo lo Stadio Olimpico di Roma è al centro di dibattiti per l’intitolazione a Paolo Rossi. In merito c’è chi sostiene che è possibile e giusto intitolare l’Olimpico in suo onore e chi invece sostiene il contrario, tra questi ultimi c’è Giorgio Trabucco. Il capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco ha espresso così il proprio pensiero: “Lo Stadio Olimpico deve mantenere il suo nome. L'Assemblea Capitolina ha approvato la mozione, di cui sono stato primo firmatario, chiedendo alla Giunta di attivarsi per non modificare il nome del nostro Stadio. Lo Stadio Olimpico non è solo uno stadio di calcio, il suo nome ha una valenza simbolica ricordando le Olimpiadi del 1960. Inoltre, fin da subito si è imposto come palcoscenico privilegiato di competizioni internazionali e di eventi anche non calcistici. Il dibattito nulla ha a che fare con la figura del calciatore, al quale riconosco di essere stato un grande campione ma con una storia distante dalla nostra città. Per questi motivi ho fin dall'inizio ritenuto sbagliato dare il suo nome allo Stadio di Roma".

