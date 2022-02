Lazio, Viviano: “Cabral? Giocatore fortissimo. Forse gli manca…”

Mercato poco proficuo per la Lazio che non è riuscita a esaudire le richieste avanzate da Sarri che dovrà accontentarsi di Jovane Cabral. Il giovane attaccante preso dallo Sporting Lisbona ha gli occhi puntati addosso, soprattutto da parte dei tifosi che attendono la sua prima uscita in campo per vedere di che pasta sia fatto. C’è però chi rassicura e garantisce sulle sue qualità. È Emiliano Viviano, ex portiere di Sampdoria e Fiorentina, che ai microfoni di Notizie.com ha dichiarato: “Jovane Cabral è un giocatore fortissimo e sono convinto che nel campionato italiano e in una piazza come la Lazio possa fare benissimo”. Il portiere ha avuto l’occasione di conoscerlo e di poterci giocare insieme ai tempi dello Sporting e non ha dubbi sul fatto che possa adattarsi al modulo del tecnico toscano: “È un attaccante esterno, perfetto per il 4-3-3. Fortissimo fisicamente calcia benissimo con tutti e due i piedi. Giocatore dal talento cristallino, per me fortissimo. Riesce ad abbinare una grandissima forza fisica ad una tecnica pura. Forse gli è mancata un pò di continuità: è sempre stato il suo limite, ma per me la Lazio ha fatto un gran colpo, portando a casa un giocatore fortissimo”.

