Stadio Roma, ancora tempi lunghi: la votazione finale può slittare al 2020

Al Campidoglio i tempi dell'iter amministrativo dello stadio di Tor di Valle si fanno sempre più lunghi. Stando a quanto riportato dalla rassegna di Radiosei, infatti, la votazione per la variante e per la convenzione urbanistica del progetto rischia di slittare all'inizio del 2020. In fase di approvazione in aula non dovrebbero esserci intoppi. Ma prima di arrivare a quella fase bisogna superare lo step del Dipartimento Urbanistica e in quell'ambito dei problemi potrebbero sorgere soprattutto in relazione alla convenzione. Ci sarebbero alcune questioni legate alle opere pubbliche da esaminare con cura. Pallotta aspetta e pazienta. Tra una cosa e l'altra spera che la maggioranza dei Cinque Stelle non venga messa in discussione da qualche ribaltone politico, perché, in quel caso, i tempi sarebbero ancora più lunghi.

