Stadio Roma | L'Ass. Veloccia: "In linea con i tempi che ci eravamo dati"

Fonte: New Sound Level

L'Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia ha fatto il punto sul progetto del nuovo stadio della Roma. A New Sound Level ha detto sull'impianto che sorgerà a Pietralata: "Stiamo pubblicando l’avviso per individuare il coordinatore del dibattito pubblico che è quella procedura attraverso la quale coinvolgiamo il territorio sul progetto anche per ascoltare e recepire osservazioni, proposte, critiche, alternative progettuali. È un processo normale, previsto dalla legge per grandi opere di questo tipo".

TEMPISTICHE

"La Roma si sta impegnando per avviare tutte le fasi legate al progetto finale cioè quello che dovrà essere consegnato e dovrà permettere di avere proprio i permessi di costruire lo stadio. Siamo abbastanza in linea con i tempi che ci eravamo dati, questa ulteriore delega espropriativa (il riferimento è alla delibera approvata in aula Giulio Cesare pochi giorni fa, ndr) potrà permettere di accelerarli. Avevamo il paradosso che il soggetto attuatore costruiva facendo tutto quello che doveva fare, poi gli mancava un tratto d’imbocco in fogna o una rampa, e doveva attendere i tempi degli espropri e i tempi anche tecnici del comune che magari ritardavano l’opera. Noi abbiamo detto no. Immaginiamo subito dopo le vacanze di avviare e completare in tempo piuttosto ristretto il dibattito pubblico e quindi dare alla Roma anche le osservazioni del territorio per costruire un progetto definitivo che sia il più possibile solido e possa ottenere tutti quanti i permessi anche da tutti gli altri enti".