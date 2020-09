Stadio Roma, torna a regnare lo stallo: attese nuove valutazioni del dossier

I colloqui per il nuovo Stadio della Roma vanno avanti, tra Fienga e il Ceo, con Friedkin che osserva. Così come ci sarebbero stati confronti tra il texano, le istituzioni, e con l'interlocutore Vitek, il quale dovrebbe acquistare i terreni di Tor di Valle e negoziarli poi con la società giallorossa. Come riporta però la rassegna stampa di Radiosei, è tornata ad esseri una situazione di stallo, soprattutto dal punto di vista pubblico: la situazione politica instabile capitolina, ha obbligato infatti il sindaco Virginia Raggi a rinviare gli incontri che preludono la riunione decisiva. Nei giorni scorsi infatti, i consiglieri grillini alla guida delle commissioni Urbanistica e Bilancio hanno lasciato i loro posti. I nuovi arrivati alla guida delle due commissioni, dovranno riesaminare dunque le carte, prima di dare un parere non vincolante ma pur sempre autorevole.

