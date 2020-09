Stendardo: "Fares e Muriqi buoni acquisti. Acerbi? La Lazio conosce il suo valore"

Tra mercato e anche il nuovo caso Acerbi l'ex difensore della Lazio Guglielmo Stendardo è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per affrontare le diverse questioni.

MERCATO - "Buoni acquisti che si inseriscono in un telaio collaudato e già competitivo del resto lo si è visto anche l'anno scorso: la Lazio giocando un bel calcio e guidata bene da Inzaghi, ha saputo mettere a lungo in difficoltà la Juventus. Ciò che deve fare adesso la Lazio è cercare di avere delle maggiori alternative. Alla fine l'anno scorso ha pagato la panchina un po' corta. La società sa bene cosa fare, ho sempre detto che in una Lazio già competitiva l'importante è poter aggiungere in ogni reparto un tassello di qualità. Quando dico giocatori importanti mi riferisco a pedine che possano alzare il livello qualitativo della squadra e che possano essere un valore aggiunto. Ma è pur vero che è dura trovarne di migliori di quelli che ci sono tra i titolari della Lazio e allora vanno trovate delle buone alternative".



ACERBI - "Da fuori non conosco a fondo la vicenda ma posso dire conoscendo bene Acerbi che si tratta di un ragazzo serio, che non salta un allenamento. E' sempre disponibile, ha giocato tutte le partite e lo ha fatto anche quando non era al 100%. La Lazio sa perfettamente qual è il suo valore e io spero che resti a lungo".

Lazio, Acerbi il contratto e non solo: le possibili ragioni dello sfogo

Lazio, Eriksson: "In Champions League serve esperienza internazionale"

TORNA ALLA HOME