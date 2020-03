Sticchi Damiani: "Il calcio rischia danni esorbitanti. Play-off e play-out? Proposta caduta"

Ancora tanto lavoro al fine di trovare adeguate soluzioni per permettere al calcio di superare questo periodo di emergenza. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Stiamo cercando come ricavare introiti qualora il campionato non dovesse più ricominciare, parliamo di circa 200-300 milioni, un modo potrebbe essere ridurre gli stipendi in relazione ad un determinato periodo. Il sistema calcio rischia un danno esorbitante, quindi bisogna anche poter pensare di giocare ad agosto. Ipotesi playoff e playout? Ne avevamo parlato ed io ero assolutamente scettico sul tema, ma credo che la proposta sia caduta. Rischio fallimento società? Dipende da che tipo di politica e che tipo di indebitamento hanno le società. Il Lecce non ha nessun debito, ma sicuramente ci sarebbe un impatto grande, senza però alcun debito pregresso".

